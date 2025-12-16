В Брянской области завели дело после ДТП с микроавтобусом

Уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке детей, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Брянской области после ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем. Жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

© ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля Chevrolet в Брянском районе в больницу были доставлены 10 несовершеннолетних и 11 взрослых. За медицинской помощью в итоге обратились 10 человек.

"В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке детей, не отвечающих требованиям безопасности. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры транспортного средства получили травмы и доставлены в лечебное учреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отмечается, что следователи проводят осмотр на месте происшествия. Ранее полиция и прокуратура региона организовали проверки.