В Москве автомобиль с людьми разбился в аварии на трассе М-12. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На трассе М-12 автомобиль на большой скорости врезался в фуру. В аварии пострадали трое мужчин из Октябрьска», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Второго пассажира спасателям пришлось доставать из автомобиля, его нижняя часть тела оказалась придавлена. У водителя автомобиля медики диагностировали ушибы.

До этого в Москве перевернулась скорая с медицинскими работниками. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в момент аварии автомобиль экстренных медицинских служб приземлился на боковую часть. В результате произошедшего машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбито лобовое стекло. На фото также видно, что автомобиль разбился в результате столкновения с легковой машиной.

Ранее в Алтайском крае трактор протаранил авто с медиками.