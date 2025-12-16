В Омской области водитель сбил двух девочек на переходе и скрылся

Сегодня, 16 декабря, около 16:30 часов поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в Павлоградском районе.

По предварительным данным, неуставленый водитель автомобиля (предположительно легковой автомобиль серебристого цвета) в деревне Павлоградка на ул. Колхозная сбил двух пешеходов - девушек 16 и 17 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным полиции, после ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Девочки в результате происшествия госпитализированы.

Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, сообщите в полицию.