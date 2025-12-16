Женщина обвинила в ДТП петуха

Жительница Сингапура подала жалобу властям после ДТП, которое, по ее словам, было спровоцировано неожиданным появлением петуха на въезде в парковку жилого комплекса, пишет Mothership.

Как рассказала женщина, когда она заезжала на парковку, петух внезапно перебежал дорогу перед автомобилем. Опасаясь, что могла сбить птицу, она инстинктивно посмотрела в зеркала, после чего врезалась левой стороной машины в угол стены.

В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. По словам женщины, ремонт обошелся ей в $3200, включая замену переднего бампера. Позже администрация кондоминиума потребовала от нее дополнительно оплатить $273 за повреждение стены у въезда на парковку.

Свою позицию жительница изложила в письме, направленном администрации. Она заявила, что свободно разгуливающие петухи уже несколько месяцев находятся на территории комплекса и создают угрозу безопасности.

Представитель управляющей компании, узнав о причине аварии, предположил, что петух «мог появиться откуда угодно», что, как считает женщина, свидетельствует о том, что о присутствии птиц было известно заранее. Хотя администрация заявила, что в момент аварии петух не попал на камеры видеонаблюдения, там признали, что птица находилась в этом месте незадолго до происшествия. Впоследствии руководство комплекса заявило, что проблема с петухами «не относится к ответственности кондоминиума».

Автолюбительница также оспорила обвинения в повреждении стены, заявив, что предоставленные администрацией фотографии свидетельствуют о наличии дефектов еще до аварии. Она назвала ситуацию несправедливой и заявила, что вместо устранения первопричины — дикой фауны на территории — от нее требуют дополнительных выплат.