В Тюменской области в массовом ДТП погиб один человек

На трассе Тюмень - Омск в Тюменской области один человек погиб и один пострадал в результате массового ДТП с участием легкового и четырех грузовых автомобилей.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Массовое ДТП произошло на 335-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском округе. Здесь столкнулись легковой автомобиль Ford и четыре большегруза: DAF, "Камаз" и два автомобиля Volvo. <…> 48-летний водитель большегруза DAF, житель Республики Казахстан, погиб. Водитель Ford доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 51-летний водитель Ford выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем DAF, который затем отбросило на другие грузовики. Движение на федеральной трассе регулируют сотрудники Госавтоинспекции.