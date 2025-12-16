На севере Москвы женщина погибла под колесами грузовика

На севере Москвы во вторник произошло смертельное ДТП с грузовиком, сообщают в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, грузовой "Хендай" возле дома 14/16 на Карельском бульваре сбил женщину-пешехода, которая шла по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия, уточнили в ГАИ, пешеход умерла от полученных травм на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.