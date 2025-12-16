На севере Москвы женщина погибла под колесами грузовика
На севере Москвы во вторник произошло смертельное ДТП с грузовиком, сообщают в столичной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, грузовой "Хендай" возле дома 14/16 на Карельском бульваре сбил женщину-пешехода, которая шла по регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия, уточнили в ГАИ, пешеход умерла от полученных травм на месте происшествия.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.