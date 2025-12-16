В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" в ДТП погиб один человек

Водитель автомобиля "Газель" погиб в результате столкновения с фурой на федеральной трассе М-4 "Дон" в направлении Ростовской области, где ранее ограничили движение в направлении Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

В Госкомпании "Автодор" ранее сообщили о том, что движение транспорта ограничено на М-4 "Дон" в направлении Москвы из-за ДТП, в настоящее время, по данным компании, движение пустили по одной полосе.

"На автодороге М-4 "Дон" в южном направлении водитель грузового автомобиля "Скания" 1988 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Газель" под управлением водителя 1971 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля "Газель" скончался на месте", - написали в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.