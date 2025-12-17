ВАЗ врезался в КамАЗ в Омской области

Сегодня около полуночи в Шербакульском районе случилось ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по дороге Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка, в районе 81 километра не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ-5320.

В результате ДТП водитель легковушки и два его пассажира – 14-летний мальчик и 39-летний мужчина с различными травмами попали в больницу.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщает омская полиция.