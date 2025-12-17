В Курске автомобиль въехал во вход магазина

Вечером 16 декабря в Железнодорожном округе Курска произошло ДТП. По предварительной информации, около 18:48 на улице Заводской 76-летний водитель автомобиля KIA Sorento не справился с управлением. Машина врезалась в припаркованный Volkswagen Polo, после чего продолжила движение и въехала в металлические конструкции, которыми огорожен вход в магазин. В этот момент на пороге магазина находилась женщина с четырёхлетним сыном. От удара автомобиля ребёнок получил травмы. Его экстренно доставили в медицинское учреждение. После первого столкновения Volkswagen Polo по инерции ударил Renault Sandero, а тот — автомобиль УАЗ Патриот. Все машины стояли параллельно у магазина.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Действиям всех участников дадут правовую оценку.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулём, учитывать погодные условия и видимость на дороге. С начала 2025 года в Курске произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В них травмы получили 61 ребёнок. В 41 случае аварии произошли по вине водителей.

