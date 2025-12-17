В Пензе легковушка врезалась в разделительное ограждение

Пенза, 17 декабря – PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21065» врезался в разделительное ограждение на улице Измайлова в Пензе, пострадал водитель транспортного средства.

© ИА PenzaNews

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло поздно вечером 16 декабря, за рулем находился молодой человек 2006 года рождения.