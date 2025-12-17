В Пензе легковушка врезалась в разделительное ограждение, пострадал водитель
Пенза, 17 декабря – PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21065» врезался в разделительное ограждение на улице Измайлова в Пензе, пострадал водитель транспортного средства.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло поздно вечером 16 декабря, за рулем находился молодой человек 2006 года рождения.
«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.