В центре Читы произошло ДТП

Утром 16 декабря в Чите на ул. Кирова водитель автомашины «Лексус RX300» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП 32-летний водитель и 22-летняя пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

