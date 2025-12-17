Легковушка протаранила школьный автобус с детьми в Бурятии

Ребенок пострадал в ДТП с участием школьного автобуса
В Бурятии произошла авария с участием школьного автобуса. ДТП случилось в селе Иволгинск, передает региональная полиция. Иномарка протаранила автобус, где ехало восемь детей. Виновник аварии сбежал.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Аллион», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении школьному автобусу, что привело к столкновению.
В момент аварии в автобусе находились восемь детей. В результате инцидента один ребенок получил травмы. Ему была оперативно оказана медицинская помощь на месте, после чего мальчика отпустили домой.
После столкновения водитель Тойоты скрылся с места происшествия на автомобиле. Его личность и местонахождение сейчас активно устанавливаются.
Прокуратура района организовала проверку по данному факту. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания скрывшегося водителя и привлечения его к ответственности.