Легковушка протаранила школьный автобус с детьми в Бурятии

В Бурятии произошла авария с участием школьного автобуса. ДТП случилось в селе Иволгинск, передает региональная полиция. Иномарка протаранила автобус, где ехало восемь детей. Виновник аварии сбежал.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Аллион», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении школьному автобусу, что привело к столкновению.

В момент аварии в автобусе находились восемь детей. В результате инцидента один ребенок получил травмы. Ему была оперативно оказана медицинская помощь на месте, после чего мальчика отпустили домой.

После столкновения водитель Тойоты скрылся с места происшествия на автомобиле. Его личность и местонахождение сейчас активно устанавливаются.

Прокуратура района организовала проверку по данному факту. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания скрывшегося водителя и привлечения его к ответственности.