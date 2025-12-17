Более 300 человек погибли в ДТП в Нижегородской области за год

4 198 ДТП было зарегистрировано в Нижегородской области в январе—ноябре этого года. В прошлом году за этот период произошло 4 227 автоаварий, то есть на 0,7% меньше. Статистику опубликовало ГУ МВД России по региону.

© vgoroden.ru

За 11 месяцев в ДТП погибли 305 человек. За аналогичный период прошлого года аварии унесли жизни 307 человек. Кроме того, в январе — ноябре 2025 года в ДТП пострадали 5 308 человек, а 2024-го — 5 303 человека.

В этом году 19,6% ДТП было связано с выездом на полосу встречного движения, 9,8% — с несоответствием скорости движения конкретным условиям, а 17,2% — с превышением скорости.

Ранее сообщалось, что иномарка сбила двух девочек в Нижегородской области.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»