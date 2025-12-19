Ростовская область, 18 декабря 2025, DON24.RU. В Ростове автомобиль сбил пешехода вблизи дома № 76б/86а на улице Еременко. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

© Don24.ru

Авария произошла сегодня вечером. По предварительным данным, водитель Kia Rio наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. «В результате ДТП пострадал пешеход», – информирует источник. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.