В российском регионе перевернулась машина скорой помощи

В Крестецком округе Новгородской области в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи. Об этом сообщило региональное управление защиты населения на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

ДТП произошло на трассе Крестцы — Боровичи, в 19:01 сигнал о происшествии поступил в экстренные службы. На место прибыли сотрудники пожарной части.

«По прибытии сотрудники обнаружили перевернутую машину скорой помощи и поврежденный автомобиль “ВАЗ”. Пожарные провели отключение аккумуляторов автомобилей и осмотр на утечку топлива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали фельдшер скорой помощи и роженица. Их осмотрели медработники и отправили в Великий Новгород.

