На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись пять машин

Массовая авария произошла сегодня утром на трассе Пермь - Екатеринбург.

По данным управления Госавтоинспекции Свердловской области, около 08:48 на 337-м километре дороги на территории Первоуральского района столкнулись пять автомобилей.

"В результате ДТП люди не пострадали", - уточнили в полиции.

Из-за происшествия движение транспорта в направлении Перми было затруднено. Наряды ДПС организовали на время реверсивную схему (сейчас затора уже нет).

По факту аварии проводится проверка.