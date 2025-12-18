На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись пять машин
Массовая авария произошла сегодня утром на трассе Пермь - Екатеринбург.
По данным управления Госавтоинспекции Свердловской области, около 08:48 на 337-м километре дороги на территории Первоуральского района столкнулись пять автомобилей.
"В результате ДТП люди не пострадали", - уточнили в полиции.
Из-за происшествия движение транспорта в направлении Перми было затруднено. Наряды ДПС организовали на время реверсивную схему (сейчас затора уже нет).
По факту аварии проводится проверка.