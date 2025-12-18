В Ростове грузовик сбил пешехода

Ростовская область, 18 декабря 2025, DON24.RU. Этим утром около 07:25 грузовик MAN насмерть сбил пешехода в Ростове. Личность потерпевшего пока не установили. Об этом сообщает регуправление Госавтоинспекции в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел вблизи дома № 74 на улице Всесоюзной. За рулем грузовика находился мужчина 1975 года рождения.

«По предварительным данным водитель допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», – пишет источник.

Пострадавший погиб на месте. Полицейские выясняют все детали произошедшего.

