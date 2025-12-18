Губернатор Иркутской области рассказал о пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о состоянии жителей региона, которые пострадали в ДТП с микроавтобусом и бетоновозом в Нижнеудинском районе.

Накануне вечером на 5-м километре автомобильной дороги Нижнеудинск - поселок Шумский микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший работников местного предприятия, в темноте наехал на автобетоносмеситель, который стоял с выключенной аварийной сигнализацией.

В результате сильного удара пострадали водитель и десять пассажиров микроавтобуса. "Девять человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - проинформировал губернатор Иркутской области.

Глава региона заверил, что все, кто получил травмы, получают необходимую помощь врачей. Речь идет не только о водителе и пассажирах микроавтобуса, но и об участниках двух массовых аварий, которые произошли в Иркутском и Черемховском районах.

"Поручил всем ответственным ведомствам усилить работу по очистке дорог как в городе, так и за его пределами. Дорожная техника вышла на все трассы", - добавил Кобзев.

Отметим, на некоторых дорогах в Приангарье из-за непогоды сейчас ограничено движение транспорта. В частности, на федеральных трассах "Сибирь" и "Байкал".