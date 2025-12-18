На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека

Смертельное ДТП с участием междугороднего автобуса произошло 18 декабря недалеко от Березовского, на 35-м километре дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

© РегУралинформбюро

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером Exeed, а затем с попутным автобусом Yutong маршрута № 523 Буланаш – Екатеринбург.

Кроссовер вылетел с трассы в кювет. Его водитель погиб на месте, а пассажира увезли в больницу. До приезда скорой от полученных травм скончался также пассажир Mitsubishi.

Шофер автобуса и 18 его пассажиров не пострадали.

Проводится расследование причин и обстоятельств трагедии.

Стоит отметить, дорога Екатеринбург – Реж – Алапаевск из-за частых ДТП с погибшими давно получила среди свердловчан название "трасса смерти".

Фото: УГИБДД по Свердловской области

