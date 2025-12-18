На трассе в Самарской области произошло массовое ДТП

Утром 18 декабря на 31-м километре трассы "Урал" Исаклы — Шентала столкнулись два автомобиля — Kia Carnival и Datsun on-Do.

© СОВА

Экстренные службы узнали о происшествии в 9:45. На место сразу же выехали спасатели, бригада медиков и сотрудники Госавтоинспекции.

Известно, что в ДТП пострадали шесть человек. Четверых из них доставили в Шенталинскую ЦРБ, а двоих — в соседнюю Сергиевскую.

Спасатели отключили аккумуляторы и газовое оборудование у автомобилей, собрали данные о столкновении и освободили проезжую часть. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Сызрани перевернулся внедорожник. В ЧП пострадали четверо молодых людей.