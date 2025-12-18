В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Сегодня днем на 35-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск вблизи Березовского в автокатастрофе погибли два человека.

По информации свердловской Госавтоинспекции Свердловской области, водитель на Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, столкнулся в лоб с легковым автомобилем EXEED и попутным рейсовым автобусом марки Yutong, который двигался из Буланаша в областной центр.

Пассажир Mitsubishi и водитель EXEED погибли до приезда медиков, пассажир из второй машины получил травмы и госпитализирован.