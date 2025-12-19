Лесовоз опрокинулся на легковую машину бревна в Карелии

В Прионежском районе Карелии у поселка Шокша произошло в четверг серьезное ДТП. Лесовоз опрокинулся на легковую машину.

Об этом сообщает Госавтоинспекция в соцсети. Все случилось на подъезде к городу Петрозаводску. 45-летний водитель грузовика не справился с управлением лесовоза.

Прицеп с грузом вынесло на полосу встречного движения, и он опрокинулся на легковой отечественный автомобиль. Всю машину буквально сплющило, у водителя не было шансов на спасение.

Движение на трассе перекрывали из-за опрокинутых бревен. Сотрудники полиции выясняют причины аварии.