В Ростовской области BMW загорелся после ДТП с фурой

В Ростовской области произошло серьезное ДТП с фурой, погиб человек

В четверг на 74-м километре автодороги Азов—Староминская в Ростовской области произошло смертельное ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, 35-летний водитель "БМВ" выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Ивеко" в составе автопоезда с полуприцепом "Тонар". Фурой управлял мужчина 1977 года рождения.

Уточняется, что после столкновения "БМВ" загорелся, а "Ивеко" по инерции продолжил движение и протаранил барьерное ограждение.

В результате инцидента водитель легкового автомобиля погиб на месте, второй водитель был доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.