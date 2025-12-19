Три массовых аварии с пострадавшими зафиксировали в Иркутской области в разгар метели

В Иркутской области в результате мощной метели произошла серия серьезных ДТП. Непогода, обрушившаяся на регион, привела к образованию многокилометровых пробок и сложным условиям на дорогах.

По данным портала Babr Mash, всего было зарегистрировано три массовых ДТП. В этих авариях получили травмы различной степени тяжести 19 человек. К счастью, как сообщают оперативные службы, погибших в результате инцидентов нет.

В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Иркутске был оперативно введён режим повышенной готовности. Коммунальные и аварийные службы региона до сих пор занимаются ликвидацией последствий разгула стихии, расчищая улицы от снежных заносов.

По прогнозам синоптиков, улучшения погодных условий в ближайшее время не предвидится. На территории области сохранится снегопад, а скорость ветра в отдельных районах может достигать 15–20 метров в секунду.

Автомобилистов и жителей региона призывают быть предельно внимательными и осторожными, по возможности воздержаться от дальних поездок и соблюдать все рекомендации местных властей и МЧС.