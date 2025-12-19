Жесткое ДТП произошло на трассе в Чернышевском районе
Вечером 18 декабря на трассе Р-297 «Чита — Хабаровск» в Чернышевском районе произошло лобовое столкновение двух грузовиков — «JAC» и «FAW». Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель «JAC» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.
Погибли оба водителя: 34-летний житель Петровск-Забайкальского района и 39-летний водитель «FAW» из Омской области. Двое пассажиров «JAC» (18 и 22 года) госпитализированы в Чернышевскую ЦРБ.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Напомним, спецтехника круглосуточно расчищает федеральные трассы Забайкалья от снегопада. И на трассе в Забайкалье отмечается сложная обстановка из-за снегопада и ДТП.