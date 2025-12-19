Под Воронежем в ДТП с грузовиком погибла женщина

Сотрудники ГАИ изучают обстоятельства смертельного ДТП в Богучарском районе Воронежской области, сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, вечером в четверг, 18 декабря, на 741 километре трассы М-4 "Дон" 28-летний водитель Ford Transit не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля КамАЗ в составе с прицепом самосвалом "8595-20". Ford въехал в грузовик.

В аварии погибла 27-летняя жительница Подмосковья, пассажирка Ford. Водитель этой машины госпитализирован.