В Волгограде водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
ДТП произошло в Ворошиловском районе города.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 18 декабря в 18.10 водитель, управляя неустановленным автомобилем, напротив дома № 19 по ул. Баррикадной совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, после чего водитель скрылся. Ведется его розыск.
В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний пешеход доставлен в медучреждение для оказания помощи.