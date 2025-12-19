В Волгограде водитель сбил 11-летнего мальчика

ДТП произошло в Ворошиловском районе города.

© Родной город

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 18 декабря в 18.10 водитель, управляя неустановленным автомобилем, напротив дома № 19 по ул. Баррикадной совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, после чего водитель скрылся. Ведется его розыск.

В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний пешеход доставлен в медучреждение для оказания помощи.