В Новосибирске установили владельца G-класса, устроившего ДТП с 6 погибшими

Согласно видеозаписи, опубликованной прокуратурой Новосибирской области, столкновение произошло между автомобилем марки Toyota Ipsum и белоснежным внедорожником Mercedes-Benz G-class (более известным как Geländewagen). Автовладелец немецкой машины проигнорировал запрещающий сигнал светофора и двигался на значительной скорости, врезавшись в другое транспортное средство.

© Bfm.ru Новосибирск

Согласно сведениям портала Сиб.фм, владельцем белого Mercedes-Benz является Александр Штайда, выступающий генеральным директором и единственным учредителем строительного предприятия ООО «Сибстройснаб». Информация о том, находился ли бизнесмен лично за рулем автомобиля либо передал управление другим лицом, пока отсутствует.

ООО «Сибстройснаб» зарегистрировано в 2014 году, Александр Штайда возглавил фирму в марте 2024-го. Организация занимается оптовыми продажами строительных товаров, размер уставного капитала составляет скромные 10 тысяч рублей. По отчетности за прошлый финансовый год фирма завершила с небольшим убытком в сумме 2000 рублей.