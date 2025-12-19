«Пьяный в дрова»: водитель Nissan устроил массовое ДТП в центре Москвы
В центре Москвы на перекрестке Яузского бульвара и Подколокольного переулка водитель Nissan с признаками опьянения протаранил Audi и BMW, сообщает Telegram-канал "ДТП и ЧП Москва и МО".
На кадрах с места происшествия видно, что у седана Audi разбита передняя часть. На месте происшествия работают пожарные и скорая помощь.
ДТП на Яузском бульваре в районе остановки "Воронцово поле" произошло на трамвайных путях, из-за чего было прервано движение трамваев маршрутов А, Т1, 3 и 39, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". Движение было восстановлено к 18:45 мск.