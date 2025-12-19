«Пьяный в дрова»: водитель Nissan устроил массовое ДТП в центре Москвы

В центре Москвы на перекрестке Яузского бульвара и Подколокольного переулка водитель Nissan с признаками опьянения протаранил Audi и BMW, сообщает Telegram-канал "ДТП и ЧП Москва и МО".

"Nissan ехал прямо, Audi поворачивала налево. На Nissan был пьяный в дрова мужчина, пытался убежать, его догнали, он сел в автомобиль, стал уезжать и задел ещё BMW", - отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что у седана Audi разбита передняя часть. На месте происшествия работают пожарные и скорая помощь.

ДТП на Яузском бульваре в районе остановки "Воронцово поле" произошло на трамвайных путях, из-за чего было прервано движение трамваев маршрутов А, Т1, 3 и 39, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". Движение было восстановлено к 18:45 мск.