Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Самарской области

В Самарской области произошла автомобильная авария с участием 5 машин.

© Газета.Ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД России по региону.

«Авария случилась в Волжском районе Самарской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место ДТП выехали руководство областной Госавтоинспекции», — сообщает агентство.

В результате аварии один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП . На кадрах заметно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. В результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине.