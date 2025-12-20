В Омской области произошло ДТП с автобусом

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Омской области.
Есть погибшие и пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.
"В Любинском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Среди пострадавших взрослые и дети. Есть погибшие", - написал он.
Губернатор уточнил, что на месте работают его заместитель, а также начальник ГУ МЧС по региону, министр региональной безопасности и глава района.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь под личным контролем министра здравоохранения региона Дмитрия Анатольевича Маркелова. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал он.