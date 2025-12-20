Шесть человек погибли в массовом ДТП на «трассе смерти»

В Омской области произошло массовое смертельное ДТП, унёсшее жизни по меньшей мере шести человек. Авария случилась на трассе Тюмень - Омск, которую водители часто называют одной из самых опасных в стране.

© УМВД по Омской области

По предварительной информации, причиной столкновения стал гололёд. В результате на трассе столкнулись несколько транспортных средств: пассажирский автобус, легковой автомобиль и две фуры.

Очевидцы сообщают, что после столкновения дорога оказалась полностью заблокирована. Автобус и легковушка оказались сильно смяты между грузовыми автомобилями. Среди погибших и пострадавших есть как взрослые, так и дети.

Трасса Тюмень - Омск давно имеет репутацию крайне аварийной из-за высокой интенсивности движения грузового транспорта и недостаточной ширины проезжей части. Местные жители и дальнобойщики часто называют её «трассой смерти».

В настоящее время на месте работают экстренные службы, спасатели и сотрудники ГИБДД. Движение по трассе перекрыто. Точное число пострадавших и все обстоятельства происшествия устанавливаются.