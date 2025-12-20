Названа причина ДТП с шестью погибшими под Омском

Причиной аварии в Омской области, где погибли шесть человек и пять пострадали, стал выезд большегруза на встречную полосу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Предварительно установлено, что водитель "Вольво", двигаясь в направлении Омска, в районе 548-го км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ (маршрут Омск - Крутинка). В дальнейшем произошло столкновение автомобилей "Тойота", двух "Камазов" и "Вольво", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что от полученных травм в машине скорой медицинской помощи умер водитель пассажирского автобуса, пять его пассажиров погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи, пять пассажиров ПАЗ госпитализированы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, авария произошла на 548-м км автодороги Р-402 в Любинском районе. Сотрудники МЧС России проводили деблокировку пострадавших.

В управлении СК по Омской области добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. На месте происшествия работают следователи СК.