СУ СК: число пострадавших в ДТП под Омском выросло до восьми

Число пострадавших в аварии на трассе Омской области выросло до восьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Следствие сообщило о новых пострадавших в аварии на «трассе смерти» под Омском
По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Омской области Ларисы Болдиновой, по состоянию на 14.20 (11.20 мск), в числе пострадавших двое детей.

«Один пострадавший доставлен в больницу скорой помощи №1, пять пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируют в Омск, двоим пострадавшим скорая медицинская помощь оказывается на месте ДТП», — проинформировала Болдинова.

Как сообщалось ранее, авария с участием грузовика и пассажирского автобуса произошла 20 декабря на участке трассы Тюмень--Омск. Губернатор региона Виталий Хоценко рассказал, что в аварии пострадали дети.

В Главном управлении МЧС по Омской области в свою очередь уточнили, что авария произошла на 548-м км дороги Р-402 с участием шести транспортных средств.

Позднее в ГУ МВД по Омской области сообщили, что причиной ДТП стал выезд большегруза на встречную полосу. Водитель автобуса скончался от полученных травм в карете скорой медицинской помощи, пять пассажиров погибли на месте происшествия до приезда скорой, еще пятерых пассажиров ПАЗа госпитализировали.