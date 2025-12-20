Молодой водитель с несовершеннолетней девушкой погибли в ДТП в Вологде

На перекрестке улиц Козленской и Предтеченской в Вологде 28-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Хонда», в субботу, 20 декабря, столкнулся с машиной «Лада Приора», которой управлял 18-летний водитель.

© Вечерняя Москва

В результате он вместе с 17-летней девушкой скончался на месте происшествия, а водителя «Хонды» госпитализировали с травмами.

— По предварительной информации, водитель, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», при движении по улице Козленской, пересекая перекресток с улицей Предтеченской на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением водителя, мужчины 2007 года рождения, — говорится в сообщении.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия, передает Telegram-канал регионального управления МВД России.

19 декабря в результате столкновения двух иностранных автомобилей на Советском шоссе в Новосибирске погибли шесть человек, включая двух несовершеннолетних. Авария произошла в момент, когда машина поворачивала налево по стрелке светофора в сторону поселка Элитного.