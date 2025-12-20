Подросток за рулем ВАЗа поехал за продуктами и сбил девочку-пешехода

17-летний подросток из города Ак-Довурак в Тыве сбил 12-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе МВД по республике в субботу.

В сообщении полиции уточняется, что подросток на ВАЗе, двигаясь с явным превышением скорости, сбил 12-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за грузовика.

Семиклассница была госпитализирована с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

- В момент ДТП несовершеннолетний студент местного техникума, в силу возраста не имеющий права управления, по поручению близкой родственницы отвозил продукты в заведение общественного питания, - уточняется в сообщении.

При этом, в МВД уточнили, что он садился за руль минимум трижды с мая 2024 года. Автомобиль помещен на спецстоянку, мать привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, назначив штраф в 30 тысяч рублей. Также женщину привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Обстоятельства ДТП уточняются.