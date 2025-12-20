ДТП на российской «трассы смерти»: что известно к этому часу

В Любинском районе Омской области на трассе разбился автобус с детьми. Погибли 6 человек. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Место происшествия

Массовое ДТП произошло в субботу, 20 декабря, в районе 548 км «трассы смерти» — по словам автоэкспертов, трасса Тюмень — Омск считается одной из самых опасных в России из-за высокой интенсивности движения и недостаточной ширины проезжей части.

Причина катастрофы

Водитель «Вольво» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут Омск — Крутинка). Удар спровоцировал цепную реакцию. В аварию попали ещё три транспортных средства — легковой автомобиль Toyota и два грузовика КамАЗ. В общей сложности, в ДТП участвовало шесть машин.

Количество погибших и пострадавших

Пять пассажиров ПАЗ скончались от полученных травм на месте происшествия, водитель автобуса умер в карете скорой помощи.

«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. По оперативным данным, шесть человек погибли. Травмированы восемь человек, из них два ребенка», — уточнили в МЧС Омской области.

Госпитализация пострадавших

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова пояснила, что пятерых пострадавших эвакуируют в Омск.

«Один пострадавший доставлен в ГКБСМП №1, пять пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируют в Омск», — пояснила Болдинова.

Действия правоохранителей

На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в СУ СК России по Омской области.

Реакция властей региона

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, на месте работает его заместитель Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава Любинского района Абай Ракимжанов.