Выяснились подробности страшного ДТП с шестью погибшими в Омской области

В Омской области на федеральной трассе произошло трагическое ДТП с участием шести транспортных средств, унесшее жизни шести человек и причинившее вред здоровью восьми. Как сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова, причиной столкновения стал водитель грузовика, совершавший обгон снегоуборочного трактора.

По словам Булиховой, видимость на дороге была затруднена из-за метели и снежной пыли, поднимаемой трактором, что, вероятно, и привело к аварии. Автобус, ставший участником ДТП, следовал по маршруту из Омска в Крутинку и принадлежал областной компании "Омскоблавтотранс".

Авария произошла в Любинском районе в 9:15 по московскому времени. Предварительная версия гласит, что водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. Впоследствии в аварии оказались вовлечены легковой автомобиль Toyota, два грузовика КАМАЗ и Volvo. В результате ДТП погибли водитель автобуса и пятеро пассажиров. Один из пострадавших был доставлен в больницу, пятерых везут в Омск, а двоим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.