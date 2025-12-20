Грузовик насмерть сбил ребенка в Москве

На юго-востоке Москвы вечером в субботу произошло смертельное ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Подробности сообщили в столичной Госавтоинспекции.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел около дома №29 на улице Марьинский парк: в ведомстве уточнили, что водитель грузовика не заметил несовершеннолетнего, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

В результате инцидента мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.