В ДТП с участием автобуса в Омской области погибли шесть человек

В Любинском районе в субботу, 20 декабря, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В списке погибших - шесть человек, еще восемь, в том числе и ребенок, получили травмы разной степени тяжести.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 548 километре федеральной поступило в МЧС примерно в полдень. Накануне шел обильный снег. Дороги замело, метель существенно снизила видимость федеральной трассы. На пути большегруза "Вольво" возник трактор, который чистил дорогу. Из-за снежной пурги водитель увидел его в последний момент.

По предварительным данным, выполняя обгон снегоуборщика, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, следующим из Омска. Билеты на этот рейс приобрели 11 пассажиров.

На видеокадрах, которые запечатлела камеры, видно, что большегруз на скорости вылетает на "встречку". Врезается в автобус, за которым следует фура. ПАЗ оказался зажат между грузовиками. Следом к ним добавляются другие авто. Всего участниками аварии стали шесть транспортных средств.

- Шесть человек погибли. В списке пострадавших - восемь человек, среди них 11-летняя девочка. Годовалый малыш, который вместе с мамой ехал на злополучном автобусе, уцелел. Маму госпитализировали, но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. Состояние водителя большегруза - удовлетворительное. В настоящее время решается вопрос о мере его пресечения, - пояснила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

На ЧП моментально отреагировали власти.

"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

В региональном Минздраве сообщили, что глава ведомства Дмитрий Маркелов лично следит за ситуацией, объезжая больницы.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Омской области, взяла на контроль прокуратура.