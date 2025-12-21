Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы

На Ясеневой улице на юге столицы в воскресенье, 21 декабря, столкнулись четыре автомобиля.

© Вечерняя Москва

В результате они получили серьезные повреждения.

— Четыре автомобиля столкнулись на Ясеневой улице на юге Москвы. Машины получили серьезные повреждения, — передает Telegram-канал «Агентство «Москва».

20 декабря на перекрестке улиц Козленской и Предтеченской в Вологде 28-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Хонда», врезался в машину «Лада Приора», которой управлял 18-летний водитель. В результате он вместе с 17-летней девушкой скончался на месте происшествия, а водителя «Хонды» госпитализировали с травмами.

В тот же день на 17-м километре автодороги «Северный обход» в Новосибирской области водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу автомобилю марки Volvo и врезался в него. В результате аварии пострадали водитель и девять пассажиров.