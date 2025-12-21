В Ростовской области в ДТП с участием автобуса пострадали три человека

Авария с участием легкового автомобиля, рейсового автобуса и грузовика произошла на трассе в Ростовской области. В результате ДТП госпитализированы три человека, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоиспекции.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в воскресенье на 6-м км дороги с. Самбек - п. Матвеев-Курган Неклиновского района водитель автомобиля Hyundai Solaris не выбрал безопасный интервал и врезался в КАМАЗ, после его выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ГАЗ, двигавшимся по маршруту с. Покровское - Ростов-на-Дону, в нем находились девять пассажиров.

"В результате ДТП водитель "Хендэ Солярис", пассажир 1992 года рождения и водитель автобуса ГАЗ получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.