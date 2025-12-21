Автобус насмерть сбил женщину-пешехода в Саратовской области

В Саратовской области автобус насмерть сбил пешехода, сообщает Госавтоинспекция региона.

По информации ГИБДД, дорожно-транспортное происшествия произошло в Вольском районе недалеко от села Нижняя Чернавка.

Автобусом Iveco, который следовал из Пензы в Балаково, управлял мужчина 1965 года рождения. По предварительным данным правоохранителей, он наехал на пешехода около 19:25.

В результате ДТП женщина погибла от полученных травм.

Сейчас полицейские работают на месте ЧП.