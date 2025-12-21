В российском регионе произошло жесткое ДТП с участием автобуса и автомобиля каршеринга

В Ломоносовском районе Ленинградской области вечером, 21 декабря, произошла тяжелая авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Инцидент случился около 18 часов на перекрёстке трасс неподалёку от посёлка Форт-Красная Горка. На место происшествия выехали экипажи скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим, сообщает телеграм-канал 78.ru.

По предварительной информации, предоставленной водителем автобуса, причиной столкновения стал автомобиль каршеринга, который, по его словам, двигался на высокой скорости и устроил «гонку» на трассе.

Сначала каршеринговый автомобиль врезался в внедорожник Toyota Land Cruiser, после чего от удара задел и автобус. В результате аварии пострадали как минимум два человека — женщина и мужчина, находившиеся в легковом транспорте. Сам водитель автобуса получил травму ноги.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками ГАИ. Информация о состоянии пострадавших уточняется.