В Кировской области мальчик на тюбинге погиб в ДТП с двумя автомобилями

На трассе в Кировской области погиб ребенок, катавшийся на прицепленном к машине тюбинге. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная полиция.

Там рассказали, что ДТП произошло в 19:35 на первом километре автодороги «Кикнур — Шапта». Под колеса автомобиля Lifan попал 10-летний мальчик, которого водитель Lada Granta катал на тюбинге . Ребенок не выжил. Полицейские прибыли на место ДТП и выясняют обстоятельства случившегося.

Прошлой зимой девушка прокатила знакомую на привязанном к машине тюбинге. В какой-то момент надувные санки врезались в забор. Девушка на тюбинге не выжила. Казанский суд приговорил ее знакомую, управлявшую транспортным средством, к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Во время процесса водитель полностью признала свою вину и примирилась с матерью погибшей.