В Нижегородской области назвали статистику по детской смертности в ДТП

По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, с начала года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли восемь детей.

Всего за 11 месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 502 ДТП с участием несовершеннолетних, в них пострадали 556 детей, информирует сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные ведомства.

В целях снижения детского травматизма на дорогах с 22 декабря по 11 января в регионе проходит акция «Зимние каникулы».

Сотрудники ГАИ в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят участников дорожного движения, как детей, так и взрослых, с предстоящим праздником и напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ранее заксобрание Вологодской области внесло в Государственную думу законопроект, ужесточающий ответственность за вождение в нетрезвом виде. Инициатива предполагает введение правила конфискации транспортного средства даже за первое правонарушение, но оставляет применение этой меры на усмотрение суда.