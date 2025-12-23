Три легковушки столкнулись в Завьяловском районе Удмуртии
Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе в аварии с тремя авто пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
ДТП произошло 23 декабря около 08:15 на федеральной трассе в Завьяловском районе. По предварительной информации, 48-летняя водитель «Рено Аркана» не справилась с управлением и выехала на встречку. В результате машина врезалась в «Хендай» и «Джили Эмгранд».
Виновница аварии и её пассажиры: 35-летняя женщина и 13-летний мальчик, а также 37-летний пассажир «Хендай» получили травмы. Их госпитализировали.
По факту ДТП проводится расследование.