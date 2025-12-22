Mash: водитель уложил на бок самосвал в Хабаровском крае, и это сняли на видео

В Хабаровской крае опрокинулся самосвал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. "Тяжеловес долго вилял на дороге недалеко от села Восход. Ехавший за ним дальнобойщик решил включил камеру. Так и заснял аварию. Сидевший за рулем упавшего авто мужчина не пострадал — предварительно, заснул. А вот поднять технику не могут целый день. На место прислали автокран", - говорится в публикации. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как грузовик выезжает на обочину дороги и переворачивается, транспорт падает на боковую часть. До этого в городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил женщину с младенцем. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после произошедшего к младенцу подбегают очевидцы, поднимают ребенка и приносят пострадавшей женщине. Далее заметно, что на место ДТП приезжают правоохранители. В полиции сообщили, что в результате произошедшего пострадала 59-летняя женщина и младенец 2025 года рождения.