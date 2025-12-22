Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Москве
В Москве столкнулись автомобиль марки «Газель» и машина скорой помощи, предварительно, пострадали пять человек.
Об этом РИА Новости сообщил представитель столичных экстренных служб.
Уточняется, что авария произошла на пересечении улиц Перовской и Лазо. Среди пострадавших женщина-фельдшер и двое мужчин, их госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее автомобиль «Газель» загорелся на 58-м километре трассы М-10 в Московской области.
Кроме того, авария произошла на юго-востоке Москвы, где водитель грузовика совершил наезд на ребёнка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.