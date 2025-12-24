В Сорочинском округе грузовик опрокинулся в кювет, водитель получил травмы

Сотрудники Госавтоинспекции Сорочинского муниципального округа проводят проверку по факту ДТП с участием грузовика.

© ProOren

Авария произошла на 19 километре автодороги «Сорочинск – Пронькино», в 4,5 километрах от села Никольского. По предварительным данным, 47-летний водитель, следуя со стороны села Янтарного в направлении села Никольского, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и обратился за медпомощью в больницу Сорочинска. После осмотра ему назначено амбулаторное лечение.